وكالة الأنباء الفرنسية: فوز الحزب الديمقراطي الاشتراكي في الانتخابات التشريعيّة بألمانيا

محمد الفلاح - الإثنين 27 سبتمبر 2021

فاز حزب "الاشتراكي الديمقراطي" (يسار وسط) في الانتخابات التشريعيّة بألمانيا بنسبة 25.7% وفق نتائج رسمية أولية.



وجاءت كتلة المحافظين المكونة من حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل "الاتحاد الديمقراطي المسيحي لألمانيا" وحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي"، في المرتبة الثانية بنسبة 24.1 في المائة.

كما حصد حزب "الخضر" بقيادة ألينا بيربوك، وفقا للنتائج على 14.8 من الأصوات، بينما جاء في المركز الرابع حزب "الديمقراطيين الأحرار" بنيلهم 11.5 من الأصوات، ويليهم حزب "البديل من أجل ألمانيا بنسبة 10.3 بالمئة من الأصوات، فيما فشل اليسار في تجاوز عتبة 5 بالمائة.

وبذلك، فإن حزب الاشتراكي الديمقراطي ومرشحه للمستشارية أولاف شولتز فازوا بالاقتراع لأول مرة من 16 عاما، أي منذ خروج المستشار الاشتراكي السابق جيرهارد شرودر من السلطة في 2005.

وصوت الألمان على مدار 10 ساعات اليوم، في الانتخابات الـ20 للبرلمان الاتحادي، في غياب أنجيلا ميركل التي قررت التقاعد بنهاية الفترة التشريعية الحالية.