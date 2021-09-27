مجلس النواب الليبي يعلن تأجيل جلسة مناقشة قانون انتخاب البرلمان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن مجلس النواب الليبي تأجيل جلسة مناقشة قانون انتخاب البرلمان التي كان مقررا عقدها الإثنين، إلى الأسبوع المقبل.



وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إنه تقرر تأجيل جلسة مجلس النواب إلى الأسبوع المُقبل وذلك لإتاحة وقت للجنة إعداد مُقترح قانون انتخاب مجلس النواب المُشكلة بموجب قرار المجلس.

وأوضح عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مساء الأحد، أن اللجنة سوف تنتهي من أعمالها بتجهيز مقترح قانون انتخاب مجلس النواب الأسبوع المقبل.

وكان المجلس أصدر قـراره رقم 6 لسنة 2021 بشـأن تشكيل لجنة إعداد مقترح قانون انتخاب مجلس النواب، بتشكيل لجنـة مؤقتـة مـن أعضـاء المجلـس وعضوية اللجنـة الاستشارية القانونية لمكتب رئاسة البرلمان.

وينظر للانتخابات المزمع عقدها 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل باعتبارها خطوة حاسمة لجهود تحقيق الاستقرار في ليبيا التي تشهد حالة من الفوضى منذ 2011. ويحاول تنظيم الإخوان الليبي عرقلة الوصول إلى الانتخابات وتعطيل مسار القاعدة الدستورية للاستحقاق التشريعي.