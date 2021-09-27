الوكالة الدولية: إيران ترفض دخول المفتشين ورشة لمكونات أجهزة الطرد المركزي

محمد اسماعيل - القاهرة - فيينا- (د ب أ):

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن إيران تعلم على إعاقة عمل الوكالة في مراقبة البرنامج

النووي لطهران.

وقال متحدث باسم الوكالة في العاصمة النمساوية فيينا، الإحد -الإثنين، إن إيران ترفض السماح لمفتشي الوكالة بدخول ورشة يتم فيها تصنيع مكونات أجهزة الطرد المركزي التي تستخدم في تخصيب اليورانيوم.

وتوصل المدير العام للوكالة الدولية، رافاييل جروسي، لاتفاق مع إيران في الثاني عشر من سبتمبر الجاري، يسمح للوكالة باستئناف عمليات الصيانة الخاصة بأجهزة المراقبة في الجمهورية الإسلامية.

وأوضحت الوكالة أنه تم تنفيذ الاتفاق في كل موقع، باستثناء ورشة مكونات أجهزة الطرد المركزي في كرج، غرب طهران.

ووقع حادث في كرج خلال شهر يونيو الماضي أسفر عن تحطيم كاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ووصفت وسائل إعلام إيرانية الحادث في حينه بأنه عملية تخريب لم يحالفها النجاح.​