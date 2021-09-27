عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إثيوبيا تعلق أعمال سفارتها مؤقتا بالقاهرة

الإثنين 27 سبتمبر 2021

الخليج 365

كشف السفير الإثيوبي في مصر، ماركوس تكلي، الأحد، عن أن السفارة الإثيوبية في القاهرة ستعلق أعمالها بداية من أكتوبر المقبل لأسباب اقتصادية.



وقال تكلي، في تصريحات صحفية، إنه: "تقرر تعليق أعمال السفارة بالقاهرة لمدة قد تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر، تبدأ من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، لأسباب مالية واقتصادية تتعلق بخفض التكاليف".

وأضاف السفير الاثيوبي، أن قرار الإغلاق لا يرتبط بأزمة سد النهضة بين البلدين "في الوقت الحالي"، على حد وصفه.

ولفت تكلي إلى أن مفوض السفارة هو من سيتولى إدارتها ورعاية المصالح الإثيوبية في القاهرة خلال هذه الفترة.

وكانت إثيوبيا أغلقت الشهر الماضي سفارتها في مجموعة دول من بينها الجزائر والمغرب والكويت من دون قطع علاقاتها الدبلوماسية بهذه الدول ترشيدا للنفقات.

وكانت مصادر في الخارجية الإثيوبية كشفت عن إغلاق وتقليص 31 سفارة وقنصلية للبلاد في مختلف أنحاء العالم بسبب خطة التقشف التي بدأتها أديس أبابا منذ فترة.

وقالت المصادر حينها لـ"العين الإخبارية" إن 10 سفارات من بين 31 سيتم إدارتها من الخارجية الإثيوبية في أديس أبابا وإغلاقها مؤقتا في البلدان التي تستضيفها.

وكبدت الحرب التي تخوضها إثيوبيا ضد إقليم تيجراي كلفة اقتصادية ضخمة، قد تستغرق سنوات لإصلاحها.

وصرح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش من قبل بأن الصراع "استنزف ما يزيد على مليار دولار من خزينة البلاد".