العثور على طفل حديث الولادة جوار ترعة في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

عثر أهالي مركز سمسطا جنوب غربي بني سويف على طفل رضيع على قيد الحياة، على حافة إحدى الترع المتاخمة لمجزر المدينة.

تلقى اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف، إخطارا من اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية، بعثور الأهالي على طفل رضيع حديث الولادة، على حافة ترعة يوسف المتاخمة لمجزر المدينة داخل جوال.

جرى نقل الطفل إلى المستشفى المركزي لتوقيع الكشف الطبي عليه، وتحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بإيداع الطفل إحدى الحضانات، ويكثف رجال المباحث الجنائية جهودهم لكشف غموض الواقعة وتحديد هوية الطفل.