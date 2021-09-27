مقتل 5 فلسطينيين باشتباكات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة

ابوظبي - سيف اليزيد - رام الله (وكالات)

قتل 5 فلسطينيين، أمس، في اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي في موقعين بالضفة الغربية، بحسب مصادر في الجيش الإسرائيلي ومسؤولين فلسطينيين، في إطار عملية عسكرية ضد عناصر من حركة «حماس»، تنفذها القوات الإسرائيلية منذ أمس الأول. وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، «مقتل ثلاثة فلسطينيين في بلدة بدو شمال القدس»، بعدما أعلنت في وقت سابق مقتل فلسطيني بالرصاص الحي من قرية «برقين» جنوب غرب مدينة جنين.

وأكدت الوزارة، في بيان لاحق، ارتفاع عدد القتلى في جنين إلى اثنين. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أمنون شيفلر، إن القتلى سقطوا خلال عملية إسرائيلية للقبض على عناصر من حركة «حماس».

وبحسب شيفلر، فإن العملية جارية بمشاركة الجيش وجهاز الأمن الداخلي «الشاباك» واستهدفت خلية تابعة لحركة «حماس». وأضاف المتحدث، أن العملية بدأت قبل منتصف ليل السبت، حيث تم تنفيذ اعتقال قرب جنين من دون اشتباكات.

واندلع إطلاق النار بعدما توجهت القوات الإسرائيلية إلى «برقين» في وقت مبكر من صباح أمس، لتنفيذ اعتقال آخر، في حين وقع تبادل ثانٍ لإطلاق النار في قرية «بدو» شمال غرب القدس، على ما أشار شيفلر.

وأفاد الجيش الإسرائيلي في بيان عن إصابة اثنين من عناصره بجروح خطيرة بنيران فلسطينية في «برقين».

وذكر البيان أنه تم نقل الجنديين المصابين إلى المستشفى من دون تقديم مزيد من التفاصيل.