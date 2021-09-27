الجزائر: تأجيل محاكمة رموز بارزة بنظام بوتفليقة

ابوظبي - سيف اليزيد - الجزائر (وكالات)

أجّلت محكمة جزائرية، أمس، محاكمة السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري الراحل عبد العزيز بوتفليقة وعدد من الرموز البارزة في نظامه إلى 10 أكتوبر المقبل. وجاء قرار التأجيل استجابة للطلب الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن المتهمين لمحكمة الجنايات بالدار البيضاء «الضاحية الشرقية للعاصمة»، وذلك إلى حين استحضار باقي المتهمين غير الموقوفين.

ويواجه السعيد بوتفليقة ووزير العدل السابق الطيب لوح ورجل الأعمال علي حداد والأمين العام السابق لوزارة العدل الطيب الهاشمي عدة تهم، منها جناية التحريض على التزوير في محررات رسمية وإساءة استغلال الوظيفة، بالإضافة إلى إعاقة السير الحسن للعدالة والمشاركة في إعاقة سير العدالة.