شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السجيني: أزمة الإيجارات القديمة موروثة.. وإشارة الرئيس حركت المياه الراكدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن أزمة الإيجارات القديمة موروثة منذ زمن بعيد، رغم أن الملاك لهم حقوق ومنهم حالات إنسانية تمر بظروف صعبة للغاية، وفى نفس الوقت هناك مستأجرين بينهم اعتبارات تاريخية وأوضاع إنسانية أخرى، وهنا على المشرعين وصناع القرار بالدولة، الموازنة بين طرفى المصلحة.

أضاف السجينى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" الذى تقدمه الإعلامية جاسمين طه زكى، عبر قناة dmc، أن امتداد الوحدات السكنية فى الإيجارات القديمة إلى الحفيد به ظلم كبير على الملاك، لاسيما وإن كان الحفيد لا يحتاج إلى الشقة السكنية، متابعا: "لأول مرة منذ بداية هذه الأزمة يكون هناك حوار مجتمعى إعلامى به استمرارية، ولا تتحول الأزمة إلى معركة نتائجها صفرية، ويمكن التعامل مع الوحدات التجارية والأخرى المغلقة وغيرها".

وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه سيتم مواجهة ملف الإيجارات القديمة، شأنه شأن قضايا كبيرة جدا تم مواجهتها خلال النظام الحالى، مردفا: "إشارة الرئيس السيسى لهذا الموضوع إشارة شجاعة جدا، لأن هذا الملف بمثابة حقل ألغام بالنسبة للمالك والمستأجر، ولكن إشارة الرئيس حركت المياه الراكدة".