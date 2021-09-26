محمد الفلاح - ضربة موجعة للميليشيات غرب مأرب.. جثث متناثرة في الكسارة

الأحد 26 سبتمبر 2021

تلقت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، الأحد، ضربة موجعة على يد الجيش الوطني غرب محافظة مأرب.



فقد سقط عشرات القتلى والجرحى من الميليشيات في مواجهات مع عناصر الجيش اليمني مسنوداً بالمقاومة الشعبية، في جبهة الكسارة غرب المحافظة الغنية بالنفط.

جثث عند خطوط التماس

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن الجيش أخمد عملية هجومية لميليشيا الحوثي في الكسارة، مؤكداً سقوط غالبية العناصر الحوثية بين قتيل وجريح وأسير، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار.

كما أشار إلى أن جثث عناصر الميليشيات لا تزال متناثرة عند خطوط التماس.

وفي وقت سابق اليوم، أفاد مصدر عسكري في الجيش اليمني، بتجدد المعارك في محيط مأرب.

كما أوضح بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس أنه "في الساعات الثمانية والأربعين الماضية، قتل 43 من الحوثيين أغلبهم في قصف جوي للتحالف" في مناطق مختلفة جنوب وغرب المحافظة.

يذكر أن ميليشيات الحوثي كانت صعدت في فبراير الماضي (2021) هجماتها وعملياتها العسكرية للسيطرة على مأرب الغنية بالنفط، في محاولة لتعزيز موقفها خلال المفاوضات السياسية.

وعلى الرغم من دعوات المنظمات الإنسانية الدولية والأمم المتحدة وواشنطن من أجل إنهاء الحرب، ووقف الهجمات الحوثية على المحافظة التي تأوي آلاف النازحين، واصلت الميليشيات محاولتها التقدم، دون أن تحرز أي نتائج ملموسة، وسط مقاومة الجيش ومقاتلي القبائل.