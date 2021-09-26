شكرا لقرائتكم خبر عن حريق يلتهم مركز أبحاث تابع للحرس الثوري الإيراني والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
أعلن الحرس الثوري الإيراني عن إصابة 3 أشخاص في حريق بأحد مراكز البحوث التابعة للحرس غربي طهران.
وكانت وسائل إعلام رسمية قد ذكرت أن حريقاً اندلع في مركز أبحاث تابع للحرس الثوري الإيراني في غرب طهران مساء اليوم الأحد.
وبحسب البيان الذي أذاعه التلفزيون الرسمي الإيراني عن الحرس الثوري ، فإن حريقاً شبّ مساء الأحد في أحد مراكز الأبحاث التابعة للحرس الثوري الإيراني غرب طهران ، حيث أصيب ثلاثة أشخاص وتم احتواء الحريق.
كانت هذه تفاصيل خبر حريق يلتهم مركز أبحاث تابع للحرس الثوري الإيراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.