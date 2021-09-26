الكاظمي من كربلاء: خدمة الزائرين وحمايتهم واجب اخلاقي وانساني وديني

بغداد - ياسين صفوان - اعتبر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأحد، أن خدمة الزائرين وحمايتهم وتسهيل متطلباتهم وتقديم العون لهم هو واجب اخلاقي وانساني وديني كبير.

وقال الكاظمي في بيان بعد اجتماع مع الدوائر الخدمية والقيادات الأمنية في محافظة كربلاء، "اتشرف اليوم ان اكون في ارض كربلاء المقدسة.. ارض الشهادة والقيم.. وانا ارى هذه الجموع الايمانية تتقاطر الى ضريحي الامام الحسين واخيه العباس عليهما السلام".



وأضاف أن "خدمة الزائرين وحمايتهم وتسهيل متطلباتهم وتقديم كل العون لهم، ليس واجبا طبيعيا عليكم جميعا القيام به، بل هو واجب اخلاقي وانساني وديني كبير"، مشدداً بالقول "اننا نقدم للعالم مثالا عن كيفية إدامة العراقيين لقيمهم الروحية والدينية، بتعاون وتكامل بين ابسط مواطن واكبر مسؤول في الدولة".

ولفت الى أن "كل زائر الى اربعينية الامام الحسين، يقوم بالدور نفسه الذي يقوم به رئيس الوزراء والمحافظ والضابط واي موظف، هؤلاء في شوارع كربلاء هم قدوتنا وقيادتنا"، داعياً الى أن "تبقى عيونكم مفتوحة، لاتغفل عن اي حركة مشبوهة او تقاعس، وعلى كل ضابط ابتداء من قائد العمليات الى أصغر ضابط ان يتابع بنفسه مع الاجهزة الامنية حفظ الامن لحظة بلحظة، بلا كلل او تعب او ملل".

وتابع أن "اكمال إنجاح الزيارة مرتبط ايضاً بتوفير كل وسائل النقل لاعادة الزائرين الى محافظاتهم، وجميع طواقم النقل في الوزارات والجيش مستنفرة لتأدية هذه المهمة".