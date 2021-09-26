مدير المرور العام يعلن لـ السومرية فتح جميع الطرق في بغداد

بغداد - ياسين صفوان - اعلن مدير المرور العام اللواء طارق الربيعي، الأحد، عن فتح جميع الطرق في العاصمة بغداد.

وقال الربيعي في حديث لـ الخليج 365، إنه "تم رفع جميع السرداق والصبات الكونكريتية وجيمع الطرق في بغداد فتحت بالكامل".

وكان قائد عمليات بغداد اللواء الركن أحمد سليم اوعز، اليوم السبت، بفتح الطرق تدريجيا ضمن حدود العاصمة لتسهيل حركة المواطنين ودخول البضائع والمواد الغذائية.

وشهدت بعض مناطق بغداد اغلاق طرق عدة وذلك لتسهيل مرور زوار اربعينية الامام الحسين (عليه السلام) المتوجهين الى كربلاء.