بالصور.. القنصلية السعودية بالإسكندرية تحتفل بالعيد الوطني لتوحيد المملكة

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

احتفلت القنصلية العامة السعودية بالإسكندرية، مساء اليوم الأحد، بالعيد الوطني رقم 91 لتوحيد المملكة، الذي يعود تاريخه إلى عام 1932 ويوافق عام 1351 هجرية، تحت شعار: "هي لنا دار".

وأقامت القنصلية السعودية في الإسكندرية حفل استقبال رسمي بمناسبة اليوم الوطني، حضره اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، وأحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، وممثلي عدد من الجهات التنفيذية وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى مصر ورجال الأعمال والإعلاميين المصريين.

وقال القنصل العام السعودي بالإسكندرية، مزيد بن محمد الهويشان، إن اليوم الوطني مناسبة غالية وذكرى تتجدد في قلوبنا كل عام فهو يوم يحتفل به أبناء الشعب السعودي بذكرى توحيد المملكة على يد جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، الذي لم الشمل بعد الشتات ووحد الكلمة بعد الفرقة ليبني وطنا عظيما، قائما على تطبيق شرع الله والالتزام بالعقيدة الإسلامية وإقامة العدل.

وأضاف أن المملكة تحتفل بيومها الوطني الحادي والتسعون هذا العام وهي تشهد قفزات تنموية وتحولات اجتماعية وتطورات سياسية واقتصادية، تأتي، في إطار نهضة شاملة يقودها الملك سلمان بن عبدالعزيز وينفذها ولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وأشار إلى أن رؤية التطوير للمملكة العربية السعودية تشمل مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عبر تحقيق أهداف رؤية 2030 التي تسعى للاستثمار مكامن القوة التي تتمتع بها من موقع استراتيجي متميز، وقوة استثمارية رائدة وعمق عربي وإسلامي.​