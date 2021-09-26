"جثة مهشمة بالعجوزة والعثور على سيدة مشنوقة بعين شمس".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم، اليوم الأحد، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

صراخ انتهى بجثة مهشمة.. كيف أنهى "عادل" حياة رفيقة دربه العجوز؟

لحظات عصيبة احتضنتها جدران المنزل الذي طالما شهد حوادث كادت تعصف بأركانه لكن ما دار في تلك الأمسية كان بعيدا عن العقل حتى أنه سيظل عالقا في أذهان الأهل والجيران لجريمة زوجية جديدة تضاف إلى قائمة طويلة تأبى أن تعلن آخر ضحاياها.

مستند| القضاء الأعلى يوافق على محال إقامة عضوات النيابة الجدد

وافق مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار عبدالله شوضة، على مشروع تحديد محال إقامة عضوات النيابة العامة من درجة محام عام ورئيس نيابة المقدم من المستشار حماده الصاوي عن العام القضائي 2020/2021.

"ضرب أخوه بالنار وقفز من العربة".. الداخلية تكشف ماذا حدث في قطار الإسكندرية؟

كشف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية المعينة لتأمين أحد القطارات المتجهة من ( الإسكندرية – القاهرة) بأنه عقب تحرك القطار من محطة كفر داود بالمنوفية؛ قام أحد مستقلي القطار بإطلاق عيار نارى تجاه (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة السادات بمحافظة المنوفية) مما أدى لوفاته داخل القطار ، وعقب ذلك قام مُطلق العيار النارى بالقفز خارج القطار ولاذ بالهرب.

تأجيل محاكمة قاتل جدته لسرقتها في البساتين لـ 20 نوفمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة المتهم بقتل جدته بالبساتين، لجلسة 20 نوفمبر المقبل، كما أمرت المحكمة بعرض المتهم على مستشفى الأمراض العقلية للتأكد من سلامة عقله من عدمه.

مصرع عنصرين شديدي الخطورة في تبادل النيران مع الشرطة بالجيزة

لقي عنصرين إجراميين شديدي الخطورة مصرعهما، عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة بالجيزة.

تحملت مرضه ١٣ سنة فكافأها بالدم.. مسن يهشم رأس زوجته ويحرق المنزل

١٣ سنة من العلاج النفسي لم تؤت أكلها مع عاطل حارب كل شيء لاستعادة حياته الطبيعية ليرتكب جريمة بشعة في لحظة كان أسير ذاك المرض. فارقت زوجته الحياة جثة مهشمة بينما يصارع هو الموت داخل المستشفى مصابا بحروق.

الجنايات تعدل وصف الاتهام في قضية "خلية المرابطون 2"

استأنفت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، جلسات محاكمة 11 متهما ينتمون لتنظيم "المرابطون" الإرهابي على خلفية اتهامهم للالتحاق بجماعة إرهابية بالخارج لتنفيذ عمليات ضد الدولة، في القضية المعروفة بـ"المرابطون 2".

العثور على جثة سيدة "مشنوقة" داخل منزلها بعين شمس

عثرت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة على جثة ربة منزل مشنوقة داخل منزلها في منطقة عين شمس.

"خناقة الحوامدية".. مصرع شخص وضبط طرفي مشاجرة العائلتين

نشبت مشاجرة بين عددا من الأشخاص من عائلتين بمنطقة الحوامدية في الجيزة، بسبب خلافات بينهم، مما أسفر عن مصرع شخص، وتم ضبط طرفي المشاجرة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.