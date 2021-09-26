تجارية كفرالشيخ تعلن جاهزيتها للمشاركة في إعمار ليبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ - إسلام عمار:

أعلن المهندس حاتم عبدالغفار رئيس الغرفة التجارية في كفرالشيخ، اليوم الأحد، جاهزية شركات إلحاق العمالة من أبناء المحافظة، لضخ آلاف العاملين المصريين لمشروعات إعادة إعمار ليبيا.

وعقد رئيس الغرفة التجارية اجتماعًا مع حسن الزواوي، عضو شعبة إلحاق العمالة بالخارج بالغرفة، لمناقشة مستجدات التواصل بين الشعبة ومديرية القوى العاملة بكفرالشيخ، ومكتب العمل، لمتابعة تنسيق العمل فيما بينهم، وفق ما جاء في توصية الاجتماع الأول بخصوص ذلك.

وأكد عبدالغفار، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أنه جاري التواصل مع السفارة الليبية، ومكاتب التوظيف لرصد احتياجات السوق الليبي، من العمالة تمهيدًا لتسفيرهم ليبيا للعمل في مشروعات إعادة إعمار ليبيا، مع ضمان توافر الأمان، وحقوق العمالة التي سيجرى تسفيرها.

وقال إن شعبة الحاق العمالة المصرية للخارج، مستعدة لتوفير الألآف من العاملين أصحاب المهارة في كافة المجالات، وبصفة خاصة مجال التشييد، والبناء، وفق احتياج البنية التحتية الليبية لذلك النوع من العمالة.

يذكر أن الحكومة المصرية وقعت 14 مذكرة تفاهم واتفاقية للمشاركة في إعادة إعمار ليبيا.

​