تنسيق الجامعات الخاصة| هل تنخفض الحدود الدنيا للقبول في المرحلة الثانية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عمارة:

كشف الدكتور محمد حلمي الغر، الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، إمكانية انخفاض الحدود الدنيا للمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات الخاصة.

وقال الغر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن تنسيق المرحلة الثانية للجامعات الخاصة والأهلية لن ينخفض عن المرحلة الأولى، مؤكدًا أن انخفاضها عامل هدم ومضر للجامعات الخاصة بشكل عام.

وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، إنه رغم وجود أماكن شاغرة في الجامعات، فهناك عزوف عن التقديم في الجامعات الخاصة.

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة للقبول بالجامعات الخاصة، وإعلان نسب القبول بالكليات المختلفة، حيث وصل نسب الطلاب المقبولين بالكليات إلى 30 ألف طالب وطالبة، على أن يتم إتاحة الأماكن الشاغرة لطلاب الجامعات مع نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للجامعات الخاصة.

وقال الأمين الأعلى للجامعات الخاصة، أن هناك ما يقرب من 38% من الأماكن الشاغرة بالجامعات الخاصة، وهي تعد الأولى منذ سنوات أن تكون هناك أماكن شاغرة بمختلف كليات الجامعات الخاصة.