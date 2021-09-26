بالصور.. آثار فوه تستقبل أولى رحلات الشتاء في كفرالشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ - إسلام عمار:

استقبلت منطقة آثار فوه في كفرالشيخ، اليوم الأحد، أولى رحلات موسم الشتاء السياحي، لفوج سياحي مكون من 40 فردًا تابعين لمجموعة "المستكشف المصري"، وقد رافقهم ياسر الكردي مدير المنطقة، وكمال الصعيدي مفتش الآثار.

تضمنت رحلة فوج "المستكشف المصري" زيارة ربع الخطايبة، ومسجدي أبوالمكارم، والقنائي، وبوابات مصنع الطرابيش، والتكية الخلوتية، وجمعية الكليم والسجاد، فيما أجرى أعضاء الفوج جولة في نهر النيل فرع رشيد بنطاق مدينة فوه، وحرص أعضاء الفوج على شراء بعض السلع التي تشتهر بها مدينة فوه، مثل الأسماك المملحة والطحينة والزيت الحار.