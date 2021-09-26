4 مصابين في تصادم على الطريق السريع بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

أصيب 4 أشخاص، مساء اليوم الأحد، في تصادم "توكتوك" بـ"تروسيكل"، على الطريق السريع أسيوط - سوهاج بمركز البداري.

تلقت مديرية أمن أسيوط إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ من الأهالي بتصادم توكتوك بتروسيكل ووجود مصابين.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز والإسعاف، وتبين من المعاينة والفحص تصادم "أحمد.م.ح" 28 عامًا، و"مصطفى.ع.ن" 22 عامًا، و"محمود.ح.م" 21 عامًا، و"طارق.ج.ع" 20 عامًا.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى البداري المركزي، وحُرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.​