دعم قبلي للشرعية في جبهات المعارك

أكد الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية، العميد الركن عبده مجلي، أن أبطال الجيش ورجال المقاومة الشعبية (القبائل) يواصلون القتال في كل الجبهات القتالية، بروح معنوية عالية، مضيفا أن المعارك في مختلف الجبهات متواصلة ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، والتي يخوضها أبطال الجيش والمقاومة بإسناد من تحالف دعم الشرعية، وهو ما دفع أعداد كبيرة من الحوثيين للهروب، إضافة إلى غياب الثقة وانعدامها فيما بينهم.

عمليات الجيش

ذكر العميد مجلي أن «المعارك الهجومية والدفاعية والتقدمات النوعية والمكاسب على الأرض تتم في مختلف الجبهات القتالية المشتعلة ليلاً ونهارا»، وأن الجيش نفذ عمليات إغارة وهجمات مضادة وكمائن محكمة، تم من خلالها القضاء على التسللات للميليشيات الحوثية، ونتج عنها مصرع عشرات القتلى والجرحى، وكذلك العشرات من المقبوض عليهم، وهم ينفذون العمليات العدائية بأطراف محافظة «مأرب». ولفت العميد مجلي إلى أن الجيش والمقاومة في جبهة العبدية، جنوب مأرب، نفذوا هجومات عكسية، كان لها الأثر الكبير في إيقاف عمليات العدو، وتكبيده خسائر كبيرة في العتاد والأرواح، مشيرا إلى أن جثث الميليشيا ما زالت متناثرة في المناطق التي دارت فيها العمليات القتالية.

جبهات القتال

أوضح العميد مجلي أن جبهة صرواح، غرب مأرب، لم تتوقف فيها العمليات العسكرية، والتي شن فيها الجيش هجوما مباغتا على مواقع تتمركز فيها الميليشيات الحوثية الانقلابية، المدعومة من إيران، لافتا إلى أن الهجوم كبد ميليشيا الحوثي قتلى وجرحى. كما دمرت مدفعية الجيش آليات ومعدات قتالية لهم.

كما حققت قوات الجيش ورجال القبائل انتصارات أيضا في جبهات ماس والمشجح والكسارة والجدعان (غربا) ومراد وحريب، بإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية.

تكتيك عسكري

وفي محور بيحان بمحافظة شبوة، ذكر العميد مجلي أن الجيش نفذ الهجمات المتتالية بكفاءة عالية وباستخدام تكتيكات عسكرية وأسلحة نوعية ضد عناصر ميليشيات الحوثي.

وأفاد: «تمكنت قواتنا من دحر الميليشيات الإرهابية ، واستعادت مناطق واسعة ومواقع مهمة في مديرية عسيلان».

وأكد أن طيران التحالف استهدف عددا من مواقع وتحصينات العدو، ودمر 5 عربات قتالية و7 أطقم كانت تحمل تعزيزات حوثية، لافتا إلى أن مدفعية الجيش الوطني دمرت 3 عربات قتالية و3 مدرعات و10 أطقم قتالية ومعدات وأسلحة تابعة للميليشيات الحوثية.

ولم تتوقف العمليات في جبهات الجوف، التي تنوعت ما بين الدفاعية والهجومية والإغارات والكمائن المتواصلة ضد الميليشيات الحوثية الانقلابية في جبهات الجدافر والقعيف وقناو والخنجر.

وفي محافظة تعز، أشار العميد مجلي إلى أن قوات الجيش الوطني صدت عددا من التسللات والهجمات التي نفذتها الميليشيات الحوثية في الجبهتين الغربية والشمالية الغربية للمدينة.

صد العدوان الحوثي من خلال:

العمليات الدفاعية والهجومية

الإغارات والكمائن المتواصلة

استهداف مواقع وتحصينات العدو

استخدام الأسلحة النوعية