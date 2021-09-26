ألمانيا: لاشيت يثير جدلا في التصويت

من جانبه، قال مدير لجنة الانتخابات الاتحادية إن تصويت لاشيت لحزبه ليست أمرا مفاجئا «ولا يمكن اعتبار ذلك مؤثرا على الناخبين»، لكنه أضاف أن قواعد الانتخاب واضحة، وهي تنص على أن «اللجنة الانتخابية عليها أن ترفض الناخبين الذين يطوون بطاقتهم بشكل يظهر تصويتهم؛ لأن ذلك يساعد في التأثير على ناخبين آخرين».
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