ألمانيا: لاشيت يثير جدلا في التصويت

طوى مرشح تحالف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المسيحي لمنصب المستشار، أرمين لاشيت، بطاقته الانتخابية بشكل أظهر العلامتين اللتين وضعهما على البطاقة، وهو ما ظهر في الصور التي التقطت له قبل إلقائه البطاقة في صندوق الانتخابات تصويته لحزبه، وشهد موقع تويتر نقاشا حول ما إذا كانت الطريقة التي أدلى بها رئيس حكومة ولاية شمال الراين ويستفاليا بصوته، صحيحة أم لا.

من جانبه، قال مدير لجنة الانتخابات الاتحادية إن تصويت لاشيت لحزبه ليست أمرا مفاجئا «ولا يمكن اعتبار ذلك مؤثرا على الناخبين»، لكنه أضاف أن قواعد الانتخاب واضحة، وهي تنص على أن «اللجنة الانتخابية عليها أن ترفض الناخبين الذين يطوون بطاقتهم بشكل يظهر تصويتهم؛ لأن ذلك يساعد في التأثير على ناخبين آخرين».