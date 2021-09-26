زلزال قوي يهز أكبر جزر الفلبين

ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 23:04

زلزال بقوة 6.5 درجات قبالة سواحل نيكاراغوا

عربي ودولي

ع+ ع-

ضرب زلزال قوي الجزيرة الرئيسية في الفلبين، بحسب مركز المسح الجيولوجي الأميركي ومسؤولين محليين.

ولم ترد على الفور تقارير عن وقوع أضرار جراء الزلزال.

ووقع الزلزال، الذي بلغت قوته 5,7 درجة، قبالة مقاطعة "باتانغاس" في جزيرة "لوزون" عند الساعة 1,12 صباح الاثنين بالتوقيت المحلي (17,12 ت غ).

وشعر سكان العاصمة مانيلا المجاورة بالزلزال واستيقظوا على اهتزاز مبانيهم.

وسجّل الزلزال على عمق 98 كيلومترا، بحسب مركز المسح الجيولوجي الأميركي. وحذرت وكالة الزلازل المحلية من وقوع أضرار وهزات ارتدادية.

وعادة ما تحدث الزلازل العميقة ضررا أقل مما تحدثه الهزات السطحية.

وقالت السلطات القريبة من مركز الزلزال إنها لم تتلق أي تقارير عن وقوع أضرار.

وأوضح خوسيه كلايد يايونغ المسؤول في إدارة الكوارث في مدينة "تاغايتاي" في مقاطعة "كافيت" المجاورة "لقد كان قويا"، مضيفا "حتى الآن، لم تقع حوادث غير متوقعة مرتبطة بالزلزال".

من جانبه، قال ليوناردو تريستان المسؤول في إدارة الكوارث في بلدة "لووك" في جزيرة "أوكسيدنتل ميندورو" إن قوة الزلزال دفعت ببعض السكان إلى الخروج بسرعة.

وأضاف تريستان "كانت زوجتي تصرخ هناك زلزال".

وتقع الفيليبين في منطقة "حزام النار" في المحيط الهادئ حيث يسجل نشاط زلزالي كثيف يمتد من اليابان إلى جنوب شرق آسيا وحوض المحيط الهادئ.

المصدر: آ ف ب