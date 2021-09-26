إيطاليا تدعو لمساعدة الشعب الأفغاني

ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 22:26

لويجي دي مايو، وزير الخارجية الإيطالي

عربي ودولي

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حث وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم الأحد، الحكومات الأجنبية على الحيلولة دون حدوث انهيار مالي يمكن أن يؤدي إلى تدفق للمهاجرين بأعداد كبيرة.

وتتولى إيطاليا الرئاسة الدورية السنوية لمجموعة العشرين وتتطلع لاستضافة قمة خاصة بشأن أفغانستان.

وقال دي مايو، الذي ترأس اجتماعاً لوزراء خارجية مجموعة العشرين في نيويورك الأسبوع الماضي، متحدثاً عن طالبان "لن يتمكنوا من دفع الرواتب بعد فترة من الوقت. علينا بكل وضوح أن نعمل للحيلولة دون انهيار أفغانستان من الداخل ودون تدفق غير منضبط للهجرة يمكن أن يزعزع استقرار الدول المجاورة".

ومضى يقول، خلال مقابلة مع تلفزيون "راي 3" المملوك للحكومة الإيطالية "ثمة سبل لضمان الدعم المالي دون تقديم أموال لطالبان. نتفق أيضاً على أن جزءاً من المساعدات الإنسانية يجب أن يُخصص لحماية النساء والفتيات".

وقال إنه يتعين أن يبدأ الشعب الأفغاني في تلقي الدعم المالي الذي تم تجميده بعد سيطرة طالبان على السلطة الشهر الماضي.

وأوضح دي مايو أن دول مجموعة العشرين ملتزمة مع جيران أفغانستان بمكافحة الإرهاب والعمل من أجل حماية حقوق الإنسان.

ورداً على سؤال عما إذا كان قد حُدِّد موعد لاجتماع زعماء مجموعة العشرين بشأن أفغانستان، قال دي مايو إن ذلك سيكون "في الأسابيع المقبلة".

وتابع "الموعد لم يُعلن بعد لكن الظروف مواتية لعقد قمة زعماء مجموعة العشرين التي سيرأسها رئيس الوزراء (الإيطالي) ماريو دراجي".

المصدر: رويترز