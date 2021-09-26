تقدم طفيف للاشتراكيين على المحافظين في انتخابات برلمان ألمانيا

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- ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 21:41
عربي ودولي
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حقق الحزب الاشتراكي الديمقراطي تقدماً طفيفاً على المحافظين في الانتخابات البرلمانية الألمانية اليوم الأحد، بحسب تقديرات استندت إلى نتائج أولية.
وحصد الاشتراكيون الديمقراطيون، بزعامة وزير المال أولاف شولتز، ما بين 24.9 و25.8 في المئة من الأصوات، مقابل ما بين 24.2 و24.7 في المئة للاتحاد المسيحي الديمقراطي، حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
وحل حزب الخضر في المرتبة الثالثة بحصوله على ما بين 14.7 و14.8 في المئة متقدماً على الحزب الليبرالي الذي نال ما بين 11.2 و11.8 في المئة من الاصوات.
واعتبر الاشتراكي الديمقراطي أولاف شولتز، بعد إعلان هذه التقديرات الأولية، أن الناخبين الألمان يريدونه «مستشاراً مقبلاً».
وكان لارس كلينغبيل الأمين العام للحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني أعلن، في وقت سابق اليوم الأحد، أن الحزب قادر على تشكيل الحكومة المقبلة.
وقال كلينغبيل «لدينا التفويض لتشكيل حكومة. (إن رأس القائمة) أولاف شولتز سيصبح مستشاراً».
في المقابل، أكد مرشح المحافظين لمنصب المستشارية أرميت لاشيت أن حزبه، الاتحاد المسيحي الديمقراطي، يريد تشكيل الحكومة المقبلة رغم تراجع نتائجه.
وقال لاشيت «سنبذل ما في وسعنا لتشكيل حكومة بقيادة الاتحاد» المسيحي الديموقراطي وحليفه البافاري الاتحاد المسيحي الاجتماعي، لكنه أكد أن المعسكر المحافظ «لا يمكن أن يكون راضياً» عن تراجع نتائجه.
المصدر: وكالات