زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب جزيرة لوزون الفلبينية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 26 سبتمبر 2021 10:29 مساءً - منذ 41 دقيقة

ضرب زلزال قوي الجزيرة الرئيسية في الفلبين من دون أن ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار، بحسب مركز المسح الجيولوجي الأميركي ومسؤولين محليين.

ووقع الزلزال الذي بلغت قوته 5.7 درجات قبالة مقاطعة باتانغاس في جزيرة لوزون عند الساعة 1.12 صباحاً بالتوقيت المحلي (17.12 ت غ) فيما استيقظ سكان العاصمة مانيلا المجاورة على اهتزاز مبانيهم.

وسجّل الزلزال على عمق 98 كيلومتراً، بحسب مركز المسح الجيولوجي الأميركي. وحذرت وكالة الزلازل المحلية من وقوع أضرار وهزات ارتدادية. وعادة ما تحدث الزلازل العميقة ضرراً أقل مما تحدثه الهزات السطحية. لكن السلطات القريبة من مركز الزلزال قالت إنها لم تتلق أي تقارير عن وقوع أضرار.

وقال خوسيه كلايد يايونغ المسؤول في إدارة الكوارث في مدينة تاغايتاي في مقاطعة كافيت المجاورة “لقد كان قوياً” مضيفاً “حتى الآن، لم تقع حوادث غير متوقعة مرتبطة بالزلزال”.