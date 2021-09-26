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مئات المستوطنين يقتحمون «الحرم الإبراهيمي»

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الدمام - شريف احمد - اقتحم مئات المستوطنين اليوم الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل بالضفة الغربية.

ونقلت مصادر فلسطينية عن مدير الحرم الإبراهيمي الشيخ حفظي أبو سنينة، أن أعداداً غير مسبوقة من المستوطنين اقتحموا ساحات الحرم في وقت مبكر اليوم، وأدوا طقوسا دينية.

يأتي ذلك في وقت شدد جيش الاحتلال الإسرائيلي من إجراءاته التعسفية في محيط الحرم الإبراهيمي؛ لتأمين عملية الاقتحام، ونصب الحواجز العسكرية على المداخل المؤدية إليه، بهدف إعاقة وصول المواطنين للحرم.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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