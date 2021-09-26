"الوكالة الذرية" تؤكد أن إيران تتقاعس عن الوفاء بالتزاماتها النووية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأحد، إن إيران تقاعست عن الوفاء الكامل بشروط اتفاق أبرمته معها قبل أسبوعين بشأن الصيانة.



ويسمح الاتفاق لمفتشي الوكالة بصيانة أجهزة المراقبة في إيران.

وأوضحت الوكالة التابعة للأمم المتحدة أن إيران سمحت لمفتشيها باستبدال بطاقات الذاكرة في معظم المعدات والأجهزة وفقا لما اتفق عليه الجانبان في 12 سبتمبر/ أيلول.

وأضافت الوكالة أن إيران لم تسمح بحدوث ذلك في ورشة تصنع مكونات أجهزة الطرد المركزي في مجمع شركة تكنولوجيا أجهزة الطرد المركزي الإيرانية في مدينة كرج.

وتابع بيان الوكالة القول: "المدير العام للوكالة رفائيل جروسي يشدد على أن قرار إيران عدم السماح للوكالة بدخول ورشة تصنيع مكونات أجهزة الطرد المركزي في كرج يتناقض مع الشروط المتفق عليها في البيان المشترك الصادر يوم 12 سبتمبر".

يأتي ذلك فيما وضعت واشنطن خطة طوارئ بديلة تحسبا لرفض إيران العودة إلى المحادثات النووية، وفق مسؤول رفيع بالخارجية الأمريكية.

شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلت عن المسؤول قوله -دون ذكر اسمه- إن واشنطن تعمل على خطة طوارئ حال واصلت إيران إحراز تقدم نووي وفشلت في العودة للمفاوضات بشأن الملف.

وأضاف المسؤول أن واشنطن وحلفاءها لن ينتظروا طويلا عودة طهران إلى المحادثات النووية، وأن ذلك لن يستمر إلى الأبد.

ويشعر الدبلوماسيون الأوروبيون بقلق متزايد من أن الإيرانيين ربما يعتبرون تراجع وضع إدارة جو بايدن على الساحة العالمية -بالنظر إلى عدد من الأزمات- فرصة ليكونوا أقل مرونة على طاولة المفاوضات.