شكرا لقرائتكم خبر مرشح تحالف ميركل يثير جدلا بإظهار علامتي تصويته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طوى مرشح تحالف المستشارة الألمانية انجيلا ميركل لمنصب المستشار، ارمين لاشيت، بطاقته الانتخابية بشكل أظهر العلامتين اللتين وضعهما على البطاقة، وهو ما ظهر في الصور التي التقطت له قبل إلقائه البطاقة في صندوق الانتخابات. كما اتضح في الصور جزء من علامتي التصويت على بطاقة زوجته التي أدلت بصوتها بعده بفترة وجيزة. وفي أعقاب ظهور الصور، شهد موقع تويتر نقاشا حول ما إذا كانت الطريقة التي أدلى بها رئيس حكومة ولاية شمال الراين ويستفاليا بصوته، صحيحة أم لا.



كانت هذه تفاصيل خبر مرشح تحالف ميركل يثير جدلا بإظهار علامتي تصويته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.