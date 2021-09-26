الرئاسة الفلسطينية: استمرار الإعدامات الإسرائيلية يفجر الأوضاع

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وأدانت الرئاسة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، ما وصفته بـ»الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الجيش الإسرائيلي» في الضفة الغربية وأسفرت عن مقتل أربعة فلسطينيين.
واعتبرت الرئاسة أن هذه الجريمة امتداد لمسلسل الانتهاكات والجرائم والإعدامات الميدانية المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني»، محملة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية المباشرة عن هذا التصعيد وتداعياته.
وطالب بيان الرئاسة المجتمع الدولي بـ»مغادرة مربع الصمت على عمليات الإعدام المباشرة التي ينفذها الاحتلال بحق أبناء شعبنا، واتخاذ إجراءات فورية لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم».
وأعلنت مصادر فلسطينية عن مقتل أربعة فلسطينيين أمس في اشتباكات مسلحة مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان «إن ثلاثة أشخاص قضوا برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة بدو المحاذية لشمال القدس، فيما قتل رابع في بلدة بورقين في جنين. وأعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته قتلت أربعة فلسطينيين خلال عمليات اعتقال في الضفة الغربية.
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