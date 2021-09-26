مساعدات سعودية متنوعة تصل السودان واليمن وباكستان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مساعدات إيوائية شملت 3 أطنان و900 كجم من السلال الغذائية و370 حقيبة إيوائية للمتضررين من الفيضانات والسيول في مناطق وحدة جودة أحياء، والقناعة، والسوق العلقاية، بمحلية الجبلين بولاية نهر النيل في جمهورية السودان، استفاد منها 3,000 فرد، كما وزع المركز مساعدات إيوائية شملت 35 خيمة و35 حقيبة إيوائية للمتضررين من الفيضانات والسيول في مديرية الشحر بمحافظة حضرموت، استفاد منها 210 أفراد.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

إلى ذلك قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بتسليم مساعدات وأجهزة طبية لجمهورية باكستان الإسلامية لمكافحة جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19).

وشملت المساعدات المقدمة 18 محطة لتوليد الأكسجين تتكون كل محطة من وحدة لتعبئة الأسطوانات وضاغط هواء ومولد للأكسجين، و360 جهاز مكثف أكسجين سريري سعة 5 لترات.

وتقدم معالي المساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني لشؤون الصحة الدكتور فيصل سلطان بالشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية ممثلة بالمركز على هذا الدعم المقدم، مؤكدا أن المملكة تقف مع باكستان في كل المحن والأوقات الصعبة، مضيفا أن هذه المساعدات تعد من الاحتياجات المهمة في مكافحة الجائحة، مشيدا بالعلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين الشقيقين.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لمساندة الجهود الدولية في الحد من انتشار فيروس كورونا.