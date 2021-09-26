العراق يعتقل مشاركين في مؤتمر يدعو للتطبيع مع إسرائيل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق أمس صدور مذكرات اعتقال بحق مشاركين في مؤتمر يدعو للتطبيع مع إسرائيل عقد في إقليم كردستان شمال العراق.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان صحفي أمس أن محكمة تحقيق الكرخ الأولى وبناء على معلومات مقدمة من مستشارية الأمن القومي أصدرت مذكرة قبض بحق المشاركين.

وكانت الحكومة العراقية أصدرت أمس الأول بيانا أعربت فيه عن رفضها القاطع للاجتماعات غير القانونية التي عقدها بعض الشخصيات العشائرية المقيمة في مدينة أربيل بإقليم كردستان ورفع شعار التطبيع مع إسرائيل.

وقالت الحكومة في بيانها «إن هذه الاجتماعات لا تمثل أهالي وسكان المدن العراقية، التي تحاول هذه الشخصيات بيأس الحديث باسم سكانها، وأنها تمثل مواقف من شارك بها فقط، فضلا عن كونها محاولة للتشويش على الوضع العام وإحياء النبرة الطائفية المقيتة، في ظل استعداد كل مدن العراق لخوض انتخابات نزيهة عادلة ومبكرة، انسجاما مع تطلعات شعبنا وتكريسا للمسار الوطني الذي حرصت الحكومة على تبنيه والمسير فيه».

وأوضحت الحكومة أن طرح مفهوم التطبيع مرفوض دستوريا وقانونيا وسياسيا في الدولة العراقية، وأن الحكومة عبرت بشكل واضح عن موقف العراق التاريخي الثابت الداعم للقضية الفلسطينية العادلة، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه بدولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف، ورفض كل أشكال الاستيطان والاعتداء والاحتلال التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني الشقيق».

يذكر أنه عقد الجمعة الماضي مؤتمر «السلام والاسترداد» في إقليم كردستان العراق، ودعا إلى التطبيع مع إسرائيل بحضور شخصيات عشائرية.