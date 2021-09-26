شكرا لقرائتكم خبر طالبان تدعو شركات الطيران لاستئناف رحلاتها الدولية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وجاء في البيان أن «المطار يعمل بكامل طاقته للرحلات الداخلية والدولية... نؤكد لجميع الخطوط الجوية تعاونها الكامل ونتوقع من جميع شركات الطيران والدول التي كانت تطلق رحلات سابقا إلى كابول أن تستأنف رحلاتها كما كانت من قبل».
وتوقفت جميع الرحلات الجوية التجارية وجرى إجلاء عشرات الآلاف من الأفغان الذين كانوا يخشون انتقام طالبان من مطار كابول على متن طائرات عسكرية، وألحقت القوات الأمريكية أضرارا بالطائرات العسكرية والتجارية وبنظام الرادار في المطار قبل مغادرة آخر الجنود الأمريكيين.
وأقلعت أول رحلة دولية أوائل سبتمبر من مطار كابول بعد سيطرة طالبان عليه.
كانت هذه تفاصيل خبر طالبان تدعو شركات الطيران لاستئناف رحلاتها الدولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.