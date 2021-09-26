شكرا لقرائتكم خبر طالبان تدعو شركات الطيران لاستئناف رحلاتها الدولية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت وزارة خارجية طالبان أمس شركات الخطوط الجوية إلى استئناف الرحلات الدولية من وإلى أفغانستان، بعد توقفها إثر استيلاء طالبان على السلطة الشهر الماضي، ونشر المتحدث باسم الوزارة المعين حديثا، عبد القهار بلخي، بيانا عبر تويتر قال فيه إنه تم حل المشكلات في مطار كابول الدولي.

وجاء في البيان أن «المطار يعمل بكامل طاقته للرحلات الداخلية والدولية... نؤكد لجميع الخطوط الجوية تعاونها الكامل ونتوقع من جميع شركات الطيران والدول التي كانت تطلق رحلات سابقا إلى كابول أن تستأنف رحلاتها كما كانت من قبل».

وتوقفت جميع الرحلات الجوية التجارية وجرى إجلاء عشرات الآلاف من الأفغان الذين كانوا يخشون انتقام طالبان من مطار كابول على متن طائرات عسكرية، وألحقت القوات الأمريكية أضرارا بالطائرات العسكرية والتجارية وبنظام الرادار في المطار قبل مغادرة آخر الجنود الأمريكيين.

وأقلعت أول رحلة دولية أوائل سبتمبر من مطار كابول بعد سيطرة طالبان عليه.