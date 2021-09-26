بعد إعلان إثيوبيا إغلاق سفارتها بالقاهرة.. وسائل إعلامية تكشف مصير سفارة مصر بأديس أبابا

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن السفير الإثيوبي في مصر، ماركوس تكلي، اليوم الأحد، عن تعليق أعمال السفارة الإثيوبية في القاهرة بداية من أكتوبر المقبل.

وقال تكلي، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إن بلاده "قررت تعليق أعمال السفارة في القاهرة لمدة قد تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر، تبدأ من أكتوبر المقبل لأسباب مالية واقتصادية تتعلق بخفض تكاليف إدارة السفارة".

وأضاف السفير الإثيوبي، أن "قرار الإغلاق لا يرتبط بأزمة سد النهضة بين البلدين في الوقت الحالي"، موضحا أن "مفوض السفارة هو من سيتولى إدارتها ورعاية المصالح الإثيوبية في القاهرة خلال هذه الفترة".

وفي السياق ذاته، نقل موقع "القاهرة 24" عن مصدر دبلوماسي مصري قوله إن سفارة مصر في إثيوبيا مستمرة في عملها، لافتاً إلى أن سفير مصر في أديس أبابا ومندوبها الجديد لدى الاتحاد الإفريقي، وصل إلى إثيوبيا قبل أيام وتسلم مهامه.

وقال المصدر إن السفير المصري الجديد بأديس أبابا، الدكتور حمد عمر جاد، تسلّم مهام عمله سفيراً لمصر لدى إثيوبيا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الإفريقي في 22 سبتمبر الحالي.

وأكد المصدر أن السفارة المصرية في إثيوبيا مستمرة في عملها.