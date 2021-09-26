رئيس مجلس النواب العراقي يزور جامع الشيخ زايد الكبير

محمد الفلاح - الأحد 26 سبتمبر 2021

زار محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب في جمهورية العراق والوفد المرافق له خلال زيارته الرسمية لدولة الإمارات .. جامع الشيخ زايد الكبير بأبوظبي يرافقه أحمد بوشهاب عضو المجلس الوطني الاتحادي.



استهل الزيارة بجولة شملت مرافق الجامع اطلعوا خلالها عبر أحد الأخصائيين الثقافيين في المركز على منظومة الخدمات المتكاملة و المتنوعة التي يقدمها مركز الزوار لمرتادي الجامع من مختلف ثقافات العالم، والتجربة الفريدة التي دشنها المركز "درب التسامح"، التي تأخذ مرتادي الجامع بمختلف ثقافاتهم في رحلة استكشاف استثنائية من خلال سرد مصور لأقسام الدرب الثلاثة التي تروي مسيرة إنجاز رائدة في مجال التعايش والتسامح، وفتح قنوات الحوار الحضاري بين مختلف ثقافات العالم.

و تجول في قاعات الجامع وأروقته الخارجية وتعرفوا على رسالة الجامع الحضارية الداعية للتعايش والتسامح والانفتاح على الآخر، والمنبثقة من مآثر وقيم الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والدور الكبير الذي يقوم به مركز جامع الشيخ زايد الكبير في التعريف بالثقافة الإسلامية السمحة، وتعزيز التواصل الحضاري بين مختلف الثقافات والشعوب حول العالم و تاريخ تأسيس الصرح الكبير، وجماليات الجامع وبديع فنون العمارة الإسلامية التي تجلت بوضوح في جميع زواياه، وما يحويه من مقتنيات فريدة، وأروع ما جادت به الحضارة الإسلامية على مر العصور من فنون وتصاميم هندسية التقت على اختلافها وتنوعها في تصميم الجامع، لتعكس جمال انسجام الثقافات وتناغمها في عمل إبداعي واحد.

و في الختام تم إهداء الضيف نسخة من كتاب "فضاءات من نور" أحد إصدارات مركز جامع الشيخ زايد الكبير الذي يضم عددا من اللقطات والصور الخاصة بجائزة "فضاءات من نور" للتصوير الضوئي التي ينظمها المركز بشكل دوري، وتبرز جماليات العمارة الإسلامية في الجامع.

يذكر أن " جامع الشيخ زايد الكبير" التابع لوزارة شؤون الرئاسة يحظى برعاية و متابعة من الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وتأسس المركز ليكون نواة للحركة الثقافية والفكرية التي تتمحور حول الجامع انطلاقا من القيمة الثقافية والوطنية التي تعبر عن المفاهيم والقيم التي رسخها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان تلك القيم المتجذرة في الوجدان والوعي والتي تشكل امتدادا للهوية الوطنية المستلهمة من تعاليم ديننا الحنيف.