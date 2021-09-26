شكرا لقرائتكم خبر عن على رأسها «المخطوطات الإسلامية».. آثار أفغانستان تملأ السوق السوداء الإيرانية بهذه الحيل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

عقب الانسحاب الأمريكي من أفغانستان ودخول حركة طالبان للعاصمة كابول، وأثناء الفترة التي قضتها البلاد في عملية تداول السلطة، شهدت أفغانستان عملية تهريب واسعة للآثار الإسلامية الأفغانية، إلى السوق السوداء بإيران.

ونقلت القبس الكويتية عن مصادر مطلعة داخل إيران، أن عمليات تهريب قطع الآثار التاريخية الأفغانية من المنافذ الحدودية وبيعها في السوق السوداء الإيرانية رائجة للغاية.

وذكرت أن أحد كبار السماسرة الإيرانيين المعروفين بشراء وبيع القطع الأثرية الأفغانية أكد أنه خلال الأسابيع الماضية شاهد انتشاراً متزايدا للقطع الأثرية الأفغانية في السوق السوداء.

كما أفاد أحد التجار الإيرانيين أن غالبية القطع الأثرية الأفغانية التي دخلت السوق السوداء الإيرانية مؤخراً تعود للحضارة الإسلامية.

وفي تفاصيل عمليات التهريب، فإن سماسرة الآثار يستخدمون سائقي حافلات نقل المسافرين وشاحنات المحروقات لتهريب القطع الأثرية، دون أن يعلم هؤلاء القيمة التاريخية التي لا تقدر بثمن للآثار المهربة.

وأفادت الصحيفة أيضا في نقلها عن أحد التجار الإيرانيين أننا مهتمون بشكل كبير جداً بالقطع الأثرية الإسلامية، كالمخطوطات التاريخية والمشغولات الذهبية والخناجر والسيوف والأواني الفضية والمسكوكات الذهبية .