شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول إيراني يكذب حزب الله: الوقود المُرسل إلى لبنان مدفوع الثمن وليس هدية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

نفى مسؤول إيراني رفيع المستوى، مزاعم وتصريحات زعيم حزب الله حسن نصر الله بأن الوقود الإيراني المُرسل إلى لبنان هدية وبدون مقابل، مؤكدا أن الوقود الذي تم إرساله إلى لبنان خلال الفترة الماضية وإبان أزمة الوقود مدفوع الثمن.

وقال هادي بيكي نجاد عضو لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني، إن الوقود الذي أرسلته طهران إلى لبنان قبل أيام “لم يكن مجانياً وتم دفع ثمنه”، بحسب قناة “العربية”.

وتابع : “نحن نتعامل مع التجار اللبنانیین والشعب اللبناني وليس مع الحكومة”، مضيفاً أنه: “من الضروري العمل باستمرار مع الدول المجاورة والدول ذات التفكير المماثل، مثل فنزويلا ولبنان”.

وكانت صهاريج الوقود الإيراني قد دخلت الأراضي اللبنانية منتصف الشهر الجاري قادمة عبر سوريا، في قافلة من 80 صهريجاَ بسعة أربعة ملايين ليتر.

وفي وقت سابق، زعم حسن نصر الله زعيم حزب الله، أن صهاريج الوقود الإيرانية التي دخلت البلاد آتية من مرفأ بانياس السوري، هدية دعم للشعب اللبناني، وهو ما ثبت عدم صحته بشهادة مسؤولين إيرانيين.