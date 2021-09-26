شكرا لقرائتكم خبر عن «إيران» تعترف بتدخلاتها في المنطقة: لدينا جيوش في 5 دول عربية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

اعترف قائد عسكري إيراني بتدخلات بلاده في شؤون الدول العربية، معلنا تبعية 6 جيوش عقائدياَ لطهران في لبنان والعراق وسوريا والأراضي الفلسطينية واليمن.

وقال القائد العسكري الإيراني، غلام علي رشيد قائد ما يعرف بمقر “خاتم الأنبياء” إن إيران لديها : “حزب الله في لبنان، والحوثيون في اليمن، والحشد في العراق، وحماس والجهاد في الأراضي الفلسطينية”، والجيش السوري”، على حد قوله.

وأضاف غلام رشيد، وفقا لتقرير نشرته “العربية” أن تلك الجيوش هي جيوش شعبية وعقائدية تعمل لصالح إيران من خارج الحدود، وهي تتلقى الدعم من الحرس الثوري وهيئة الأركان العامة بالجيش”.