اندلاع حريق مروع داخل مركز أبحاث تابع لميليشيا الحرس الثوري في طهران

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل ساعة واحدة - 8:42 مساءً, 26 سبتمبر 2021 م

أفادت وسائل إعلام رسمية، مساء اليوم الأحد، بأن حريقا اندلع في مركز أبحاث تابع لميليشيا الحرس الثوري الإيراني في غرب طهران.

وقال التلفزيون الرسمي الإيراني نقلاً عن بيان للحرس الثوري قوله: “شب حريق مساء الأحد في أحد مراكز الأبحاث التابعة للحرس الثوري الإيراني غرب طهران. أصيب ثلاثة أشخاص وتم احتواء الحريق”.