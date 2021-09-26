4 شهداء فـي مداهمات بالضفة.. والفلسطينيون يحذرون من انفجار الأوضاع

القدس المحتلة ـ وكالات: اغتال الاحتلال الإسرائيلي 4 شهداء فلسطينيين في مداهمات بالضفة وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في بيان إن عناصر من حماس كانوا يستعدون لتنفيذ عمليات وشيكة.

وأصدرت حركة (حماس) تصريحا صحفيا تنعي فيه شهداءها. من جانبها قالت الرئاسة الفلسطينية إن استمرار إعدامات إسرائيل بحق الفلسطينيين سيؤدي لانفجار الأوضاع والمزيد من التوتر وعدم الاستقرار.

وأدانت الرئاسة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، ما وصفته بـ “الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الجيش الإسرائيلي” في الضفة الغربية وأسفرت عن استشهاد أربعة فلسطينيين.

واعتبرت الرئاسة أن “هذه الجريمة امتداد لمسلسل الانتهاكات والجرائم والإعدامات الميدانية المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني”، محملة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية المباشرة عن هذا التصعيد وتداعياته.

وطالب بيان الرئاسة المجتمع الدولي بـ “مغادرة مربع الصمت على عمليات الإعدام المباشرة التي ينفذها الاحتلال بحق أبناء شعبنا، واتخاذ إجراءات فورية لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم”.

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