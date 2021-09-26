الجيش السوداني يسحب عناصره من أصول استردتها "لجنة التفكيك"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 سبتمبر 2021

سحب القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، عناصر الجيش من مواقع لجنة التفكيك المُستردة، فيما يبدو الإجراء رد فعل على حديث عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان عن أن "الجيش ليس وصياً على البلاد".



واستردت لجنة التفكيك مئات الشركات والمصانع والمزارع من أنصار نظام البشير المعزول، لكن هذه المواقع لم تُسلم حتى الآن إلى الشركة القابضة المُكلفة بإدارة هذه الأصول، وفقاً لما ذكره موقع "سودان تربيون" اليوم الأحد.

وقالت مصادر مطلعة، إن "القائد العام وعبر إشارة فورية سحب عناصر الجيش التي كانت تحمي مواقع استردتها لجنة التفكيك".

وأشارت إلى أن قوات الشرطة لا تزال تحمي مقر لجنة التفكيك والمواقع الموكل إليها حمايتها باعتبار أن الشرطة جهاز مدني يخضع لسُّلطة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

والجمعة، قال الرئيس المناوب للجنة التفكيك وعضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان، إن الجيش "ليس وصياً على البلاد وإنما الوصي عليها هو الشعب السوداني"، وذلك رداً على حديث رئيس مجلس السيادة بأنه الجيش وصي على البلاد.