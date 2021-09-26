إسرائيل تفرج عن خالدة جرار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 سبتمبر 2021

أفرجت السلطات الإسرائيلية، الأحد، عن عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين السياسية خالدة جرار، وذلك بعد أكثر من شهرين من عدم السماح لها بالخروج للمشاركة في جنازة ابنتها.



وقضت جرار، 58 عاماً، حكماً بالسجن لمدة عامين في اعتقالها الأخير، علما بأنها تعرضت للاعتقال من قبل إسرائيل عام 2015 وأمضت 15 شهراً، وعام 2017 وقضت 20 شهراً، بين أحكام وسجن إداري.

ووفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” فإن جرار ستتوجه فور وصولها إلى رام الله نحو مقبرة المدينة لقراءة الفاتحة على ضريح ابنتها، التي وافتها المنية في شهر يوليو (تموز) الماضي.

ولم تستجب السلطات الإسرائيلية في حينه لجهود قانونية ومؤسساتية بذلت للإفراج عن جرار، لإلقاء نظرة الوداع على ابنتها، والمشاركة في تشييع جثمانها، وهو ما أثار استنكاراً واسعاً.