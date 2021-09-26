الأردن تحذر من تمكين اليهود المتطرفين ممارسة اقتحامات الأقصى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 سبتمبر 2021

حذّرت الحكومة الأردنية اليوم من مغبة تمكين قوات الاحتلال الإسرائيلي للمئات من اليهود المتطرفين ممارسة اقتحامات وتدنيس باحات المسجد الأقصى.



ووفقاً لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اعتبر وزير الأوقاف الأردني الدكتور محمد الخلايلة، اقتحامات اليهود المتطرفين للمسجد الأقصى ومقبرة باب الرحمة الإسلامية واستخدامهم الأبواق على باب الرحمة من الخارج، وكذلك اعتقال موظفي أوقاف القدس وحراس المسجد ومنعهم من ممارسة عملهم المطلوب، أعمال مدانة ومرفوضة عقيدة وقانونا.

وشدد على أن وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية تبذل كل جهد ممكن لتنفيذ وصاية ملك الأردن الملك عبدالله الثاني بخدمة وحماية والمدافعة عن المسجد الأقصى المبارك، موضحاً انه مكان عبادة خالص للمسمين وحدهم لا يقبل الشراكة ولا التقسيم.