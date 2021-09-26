تأجيل محاكمة رموز بارزة في نظام بوتفليقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 سبتمبر 2021

أجلت محكمة جزائرية اليوم الأحد محاكمة السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري الراحل عبد العزيز بوتفليقة وعدد من الرموز البارزة في نظامه إلى 10 أكتوبر (تشرين الأول)المقبل.



وجاء قرار التأجيل استجابة للطلب الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن المتهمين لمحكمة الجنايات بالدار البيضاء /الضاحية الشرقية للعاصمة / وذلك إلى حين استحضار باقي المتهمين غير الموقوفين.

ويواجه السعيد بوتفليقة ووزير العدل السابق الطيب لوح ورجل الأعمال علي حداد والأمين العام السابق لوزارة العدل الطيب الهاشمي عدة تهم منها جناية التحريض على التزوير في محررات رسمية وإساءة استغلال الوظيفة بالإضافة إلى إعاقة السير الحسن للعدالة والمشاركة في إعاقة سير العدالة.

وكان المحقق لدى المحكمة العليا أمر في 22 أغسطس (آب) 2019 بإيداع وزير العدل السابق رهن الحبس المؤقت بعد الاستماع إليه.

وبرأت المحكمة العسكرية مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي، شقيق بوتفليقة من تهمة التخابر مع جهات أجنبية، لكنها أحالته للمحكمة المدنية بملفات فساد.