الكويت: استكمال ترسيم الحدود البحرية مع العراق يضمن الاستقرار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 سبتمبر 2021

أكد وزير الخارجية الكويتي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد الناصر، أن الكويت تبذل جهوداً دبلوماسية كبيرة في القضايا العربية والإقليمية والدولية لتعزيز الأمن والسلام الدوليين وحماية الأرواح، وشدد على أن استكمال ترسيم الحدود البحرية مع العراق يضمن الاستقرار.



ووصف الناصر في حديث لصحيفة "القبس" الكويتية، نشرته في عددها اليوم الأحد، العلاقات الكويتية-العراقية بالارتباط "العضوي التاريخي منذ قديم الأزل".

ولفت إلى أهمية أن يتم تمكين العراق وأن يكون مستقلاً أكثر فيما يتعلق باتخاذ القرار لديه، مضيفاً أن استقلالية القرار العراقي مهمة لتحول دون أية تدخلات أجنبية.

وشدد على أهمية استكمال ترسيم الحدود البحرية بعد النقطة 162، والتي تعتبر غاية في الأهمية، مؤكداً أن ترسيم هذه الحدود مع العراق مهم جداً ويضمن استقرار البلدين.

وفي شأن آخر، أعرب عن أمله في أن يصل الحوار السعودي - الإيراني إلى نتيجة تحقق الخير للمنطقة.