الجيش السوداني يتصدى لمحاولة توغل إثيوبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 سبتمبر 2021

أعلنت القوات المسلحة السودانية اليوم الأحد، عن تصديها وإفشالها لمحاولة توغل لقوات إثيوبية في أراض سودانية في قطاع أم براخيت في منطقة الفشقة شرقي البلاد.



ونقلت وكالة السودان للأنباء (سونا) عن العميد الطاهر أبوهاجة المستشار الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة، القول في تصريح صحافي، إن "القوات المسلحة السودانية تصدت لمحاولة التوغل وأجبرت القوات الإثيوبية على الانسحاب".

وتشهد حدود السودان وإثيوبيا توتراً عسكرياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي عندما أعاد الجيش السوداني نشر قواته في أراضي الفشقة واسترد مساحات واسعة من الأراضي الزراعية التي ظلت مجموعات إثيوبية تفلحها تحت حماية الميليشيات لأكثر من 25 عاماً.