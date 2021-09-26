السفارة الإثيوبية في مصر تعلق أعمالها اعتبارا من أكتوبر المقبل.. وتكشف الأسباب

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن السفير الإثيوبي في مصر، ماركوس تكلي، اليوم الأحد، تعليق أعمال السفارة الإثيوبية في القاهرة بداية من أكتوبر المقبل.

وقال تكلي، في تصريحات مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إن بلاده "قررت تعليق أعمال السفارة في القاهرة لمدة قد تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر، تبدأ من أكتوبر المقبل لأسباب مالية واقتصادية تتعلق بخفض تكاليف إدارة السفارة".

وأضاف السفير الإثيوبي، أن "قرار الإغلاق لا يرتبط بأزمة سد النهضة بين البلدين في الوقت الحالي"، موضحا أن "مفوض السفارة هو من سيتولى إدارتها ورعاية المصالح الإثيوبية في القاهرة خلال هذه الفترة".