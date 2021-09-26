شكرا لقرائتكم خبر عن فى اليوم العالمى لتنظيم الأسرة.. اعرف تحركات مشروع "2 كفاية" لضبط النمو السكانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل اليوم، الأحد، اليوم العالمى لتنظيم الأسرة والتوعية بها بشكل موسع، يأتي ذلك بالتزامن مع الجهود الموسعة التي تتخذها الدولة للتصدي للزياده السكانية واتخاذ خطوات جادة في مسار تنظيم الأسرة وتحسين الخصائص السكانية والعمل على تحقيق التوازن بين الموارد ومتطلبات النمو السكانى.

وهو ما أكد عليه تقرير التنمية البشرية الأخير، بأن أهم التحديات التي تواجه مسيرة التنمية في مصر ومنذ فترة طويلة هي ارتفاع معدل نمو السكان الذي وصل إلى 2.62% في 2016/2017 قبل أن يتراجع إلى 1.79% في 2018/2019، مما يُشكِّل ضغطًا على موارد مصر، وسجلت الساعة السكانية، التابعة للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء في أغسطس الماضي وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 102 مليون و250 ألفا و421 نسمة.

ويأتي مشروع "2 كفاية" التابع لوزارة التضامن، ليشكل أبرز الجهود المتخذة في هذا الصدد والذي نفذ حسب إعلانها:

- 272,681 زيارة منزلية للتوعية بخطوة الزيادة السكانية حتى شهر يوليو الماضي.

-يصبح إجمالى عدد زيارات طرق الأبواب 7 ملايين زيارة حتى الآن.

-يستهدف مليون سيدة ضمن "تكافل وكرامة" فى عشر محافظات الأكثر فقراً.

- شهد تحويل 66.5 ألف سيدة خلال شهر يوليو الماضى إلى عيادات تنظيم الأسرة .

-تم تطويع 5400 وحدة و850 عيادة متنقلة لصالح المبادرة.



ومن المستهدف أن يصل عدد المنتفعات من وسائل تنظيم الأسرة إلي 21.2 مليون سيدة العام الجاري 2021/2022 مقابل 20.4 سيدة عام 20/21، و19.5 مليون سيدة عام 19/20، على أن يصل عدد المنتفعات الجدد من وسائل تنظيم الأسرة إلي 3 ملايين سيدة عام 21/22 مقابل 2.9 مليون سيدة عام 21/20 وليبلغ عدد المترددات علي عيادات تنظيم الأسرة عام 21/22 نحو 17.8 مليون سيدة مقابل 17.1 مليون سيدة العام السابق، وتنظيم عدد ندوات وفعاليات في إطار تنفيذ الخطة بنحو 30.3 مليون مقابل 29.4 مليون العام السابق.