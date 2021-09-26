شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على معدلات البطالة خلال الـ 9 سنوات الماضية..وجهود الحكومة لخفض المعدل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - فى إطار جهود الدولة للتصدى لمشكلة البطالة، تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 21/22 الارتقاء بمستويات التشغيل لإبقاء معدل البطالة عند مستوى منخفض فى حدود 7.3٪ في عام الخطة .
وتشير خطة التنمية إلى كان من المأمول أن ينخفض معدل البطالة بدرجة أكبر إلى ما دون 7٪ في عام 19/20 و21/22، استمرارا للاتجاه التناقصي عام 18/19، إلا أن ظروف الجائحة - وما أحدثته من انعكاسات سلبية في سوق العمل - حالت دون توقع إمكانية تدبير فرص عمل بالقدر الكافي لامتصاص كافة الوافدين لسوق العمل، واجتذاب جانب يعتد به من المتعطلين، لخفض عددهم لأقل من 2 مليون.
وفي هذا الصدد نستعرض تطور معدلات البطالة منذ العام المالي 12/13 وحتي 20/21 وانعكاسات الجهود الحكومية في خفض هذه النسبة :
1- عام 12/13 كانت نسبة البطالة نحو 13.3 مليون
2 عام 13/14 كانت النسبة ايضا 13.3 مليون.
3- عام 14/15 كانت نسبة البطالة 12.7 مليون.
4- عام 15/16 كانت نسبة البطالة 12.5 مليون.
5- عام 17/16 كانت نسبة البطالة 11.98 مليون.
6- عام 17/18 كانت نسبة البطالة 9.9 مليون.
7- عام 18/19 كانت نسبة البطالة 7.5 مليون.
8- عام 19/20 كانت نسبة البطالة 9.6 مليون.
9- عام 20/21 كانت نسبة البطالة 7.2 مليون.