شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على معدلات البطالة خلال الـ 9 سنوات الماضية..وجهود الحكومة لخفض المعدل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار جهود الدولة للتصدى لمشكلة البطالة، تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 21/22 الارتقاء بمستويات التشغيل لإبقاء معدل البطالة عند مستوى منخفض فى حدود 7.3٪ في عام الخطة .

وتشير خطة التنمية إلى كان من المأمول أن ينخفض معدل البطالة بدرجة أكبر إلى ما دون 7٪ في عام 19/20 و21/22، استمرارا للاتجاه التناقصي عام 18/19، إلا أن ظروف الجائحة - وما أحدثته من انعكاسات سلبية في سوق العمل - حالت دون توقع إمكانية تدبير فرص عمل بالقدر الكافي لامتصاص كافة الوافدين لسوق العمل، واجتذاب جانب يعتد به من المتعطلين، لخفض عددهم لأقل من 2 مليون.

وفي هذا الصدد نستعرض تطور معدلات البطالة منذ العام المالي 12/13 وحتي 20/21 وانعكاسات الجهود الحكومية في خفض هذه النسبة :

1- عام 12/13 كانت نسبة البطالة نحو 13.3 مليون

2 عام 13/14 كانت النسبة ايضا 13.3 مليون.

3- عام 14/15 كانت نسبة البطالة 12.7 مليون.

4- عام 15/16 كانت نسبة البطالة 12.5 مليون.

5- عام 17/16 كانت نسبة البطالة 11.98 مليون.

6- عام 17/18 كانت نسبة البطالة 9.9 مليون.

7- عام 18/19 كانت نسبة البطالة 7.5 مليون.

8- عام 19/20 كانت نسبة البطالة 9.6 مليون.

9- عام 20/21 كانت نسبة البطالة 7.2 مليون.