بالأسماء.. محافظ جنوب سيناء يعتمد كشوف ترشيحات المنح الدراسية بالجامعات الخاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

اعتمد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، كشوف ترشيحات المنح الدراسية بالجامعات الخاصة المصرية لطلاب جنوب سيناء الحاصلين على الثانوية العامة هذا العام 2020/2021.

أكد المحافظ على استمرار دعم المحافظة لأبنائها من خلال توفير منح في الجامعات الخاصة والأهلية، لافتًا إلى أنه جرت الموافقة على 74 منحة من 12 جامعة مختلفة.

وأوضح أن الترشيحات جرت وفقًا لعدد من الضوابط والشروط وكان من أهمها المجموع، وأن هذه الترشيحات من قبل المحافظة فقط، ومن المقرر أن تخضع لعدد من الضوابط والشروط التابعة لعدة جهات أخرى حتى يجري الموافقة النهائية.

وجاءت الترشيحات بالجامعة البريطانية 10 طلاب، وجامعة الشروق 6 طلاب، و6 طلاب بجامعة 6 أكتوبر، و10 طلاب لجامعة حورس، و طالب بجامعة سفنكس، و3 طلاب بجامعة فاروس، و16 طالب بجامعة سيناء، و6 طلاب بالجامعة المصرية الصينية، و5 طلاب بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وطالبان بالجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، و4 طلاب بجامعة الأهرام الكندية، و5 طلاب بجامعة بدر.​

