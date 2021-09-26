نائب وزير التعليم العالي يؤكد أهمية وجود خطة تضم معايير ومؤشرات أداء بالمراكز البحثية

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):

أكد الدكتور ياسر رفعت نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون البحث العلمي، ضرورة وجود خطة محددة تضم معايير ومؤشرات أداء واضحة بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية.

وأشار رفعت - خلال التقرير الذي قدمه للدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حول اجتماع مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية - إلى أهمية الجانب البحثي للمراكز البحثية، بالإضافة إلى الخدمات العلاجية المتميزة التي تقدمها، مشيدًا بدور المراكز والمعاهد البحثية في تأهيل وتدريب الكوادر العلمية، سواء على مستوى مصر أو خارجها، فضلًا عن الإمكانات المتوفرة بها.

وأوضح أن الاجتماع استعرض التقرير الوارد من اللجنة المشكلة بشأن وضع معايير لقبول الأبحاث من نوعية (Retrospective Studies) للتقدم للترقية، كما تم بحث الطلبات الواردة من العاملين بالخارج للتقدم للترقية على قواعد التشكيل والإجراءات المنظمة لسير العمل باللجان العلمية الدائمة بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية.

وأضاف أن المجلس بحث إدراج مجال تطبيقات الاستشعار من البعد في الدراسات الأثرية ضمن مجالات عمل اللجنة العلمية الدائمة لعلوم البيئة، كما وافق على تشكيل اللجان المختصة باختيار رؤساء أقسام بعض المراكز والمعاهد والهيئات البحثية.

جدير بالذكر أن اجتماع مجلس إدارة المراكز والمعاهد والهيئات البحثية حضره الدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور وليد الزواوي أمين المجلس، والدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، وأعضاء المجلس، في مقر الوزارة.

ووجه المجلس التهنئة لكل من الدكتور شيرين محمد عبدالقادر القائم بأعمال رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، والدكتور جاد محمد جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، بمناسبة فوزهما في مسابقة أفضل المواقع الإلكترونية التي نظمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مستوي المراكز والمعاهد البحثية والجامعات.

كما كرّم المجلس الدكتور هشام الديب رئيس معهد بحوث الإلكترونيات السابق، والدكتور مها الدملاوي مدير مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية السابق، تقديرا لجهودهما في خدمة البحث العلمي.