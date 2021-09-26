مصدر ينفي العثور على بقايا جثمان الطفلة الغارقة بخزان مياه كفر داوود بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - أحمد الباهي:

نفى مصدر أمني بمديرية أمن المنوفية ما تداولته بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، عن العثور على جثمان الطفلة المختفية داخل محطة مياه كفر داوود بمركز السادات.

وأضاف المصدر، لـ "الخليج 365" اليوم الأحد، أن ما عُثر عليه تحديدًا داخل خزان مدينة السادات هو أجزاء تُرجح أن تكون لـ "جيفة طائر" سقط في الخزان، وأنه تقرر التحفظ عليها لعرضها على الطب الشرعي، ليحسم أمرها.

من جانبه، قال "شعبان الفرجاني" عم الطفلة "سما" الغارقة بمحطة المياه، إن عددًا من الأهالي أخبروه بأن العاملين بالمحطة عثروا على جثمان "سما"، وقد توجهت أسرة الطفلة إلى المحطة لتبين صحة هذه الادعاءات، وتم إبلاغهم بنتائج ما عُثر عليه.

"سما" البالغة من العمر 4 سنوات سقطت في غفلة من والدها في فتحة أعلى غرفة مملؤة بالمياه يجرى ضخها لمحطة رفع المياه بكفر داوود مركز السادات، وذلك في السادسة والنصف مساء الإثنين الماضي، ولم يعثر عليها.

وقد دفعت شركة مياه الشرب والصرف، منذ صباح اليوم الأحد، بسيارات شفط لانتشال المياه المتواجدة داخل غرفة محطة مياه قرية كفر داوود بالسادات، للبحث عن جثمان الطفلة الغارقة، لكن دون الوصول إلى جثمانها إلى الآن.

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